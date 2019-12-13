Лига чемпионов. Габриэл Жезус назван игроком последнего тура

Бразильский форвард английского клуба "Манчестер Сити" Габриэл Жезус назван лучшим игроком заключительного тура Лиги чемпионов. Нападающий забил три гола в ворота загребского "Динамо" (4:1) и это по достоинству оценили участники голосования на сайте УЕФА.

Жезус обошел трех других претендентов на звание футболиста недели. На титул рассчитывали соотечественник победителя Неймар ("Пари Сен-Жермен"), который забил гол и дал два паса в игре с "Галатасараем" (5:0), поляк Аркадиуш Милик ("Наполи"), сделавший хет-трик в матче с "Генком" (4:0), и португалец Жоау Феликс ("Ателтико"), который забил гол московскому "Локомотиву" (2:0).