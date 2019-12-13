Учебный центр ВКС России получит пару ударных дронов

Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в период с 2020 по 2021 годы получит пять новейших беспилотников, два из которых будут ударными. Об этом рассказал начальник учебного заведения Геннадий Зибров, пишет агентство ТАСС.

На данным момент академия имеет 16 дронов, но все они предназначены для разведки или для радиоэлектронной борьбы. Кроме того, добавил Зибров, сейчас с беспилотниками работают два факультета: БПЛА и авиационного вооружения. Разработке боеприпасов уделяют много внимания: специалисты академии пытаются создать достаточно компактные, но эффективные системы, которые смогут использовать дроны.

Пока известно о разработке одного российского ударного беспилотника — это "Охотник". Впервые он поднялся в воздух 3 августа 2019 года.

Тяжелый разведывательно-ударный дрон построен по схеме "летающее крыло". Масса машины – 20 тонн, максимальная скорость –1 тысяча километров в час, боевая нагрузка – 2 тонны.