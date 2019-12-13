Спасение пострадавшего при взрыве в Чертанове пожарного сняли на видео

Пожар на складе текстильных изделий в столичном Чертанове локализован, сообщил агентству "Москва" источник в экстренных службах. Очевидцы сняли на видео момент обрушения стены здания и спасения пострадавшего при взрыве газового баллона пожарного.

Огонь охватил более 7 тысяч квадратных метров склада близ Варшавского шоссе. Черный столб дыма виден на расстоянии нескольких километров. Во время тушения начали взрываться находившиеся внутри газовые баллоны, обрушилась часть кровли здания.

Пострадал один сотрудник МЧС, которого ударной волной сбило с автолестницы во время тушения. По предварительным данным, у него перелом голеностопа. На кадрах с места видно, как пострадавшего уносят на носилках, а спасатели едва ли не силой выдворяют зевак с территории.

Сотрудники расположенного поблизости офиса сняли на видео, как рушится одна из стен здания, практически полностью уничтоженного огнем.