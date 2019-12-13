"Путешествие в Рождество" стартует на Манежной площади

Считаные часы остаются до открытия столичного фестиваля "Путешествие в Рождество". На празднике, который продлится целый месяц, ждут и взрослых, и детей. Можно поучиться делать елочные игрушки и шоколадные конфеты. Любителей зрелищ ждут балет и показ мод на льду. Можно будет и посоревноваться в зимних видах спорта.

На улице серо и сыро, но Манежной площади с утра настоящее новогоднее настроение. Мы в эпицентре праздника: именно отсюда начнется "Путешествие в Рождество". Закружит огнями карусель, зашумит рождественская ярмарка. Уже чувствуется аромат домашних сладостей и деревянных елочных игрушек.

Дети прямо на площади смогут приготовить карамельные и шоколадные конфеты, а потом и съесть их в сладкой мастерской.

Веселить взрослых здесь будут уличные театры. А вечером в воскресенье зазвучит французский шансон – волшебная музыка, совсем не похожая на блатную песню.

В Камергерском переулке мастер-классы устраивают благотворительные фонды. Научат делать рождественские венки и каллиграфически подписывать открытки. Но самое главное – здесь будут рассказывать о тех, кому прямо сейчас нужна помощь, и собирать для них подарки.

На Тверском бульваре будут играть в Щелкунчика. Дети познакомятся с Мари, Дроссельмейером и Мышиным королем, а профессиональные художники помогут создать иллюстрации к знаменитой сказке Гофмана.

Рождественская библиотека заработает на Новом Арбате. В уютном шале профессиональные актеры на ночь прочитают детям любимые сказки. А уже в воскресенье совсем рядом откроется сноубордический парк для экстремалов.

Но самое зрелищное – это, конечно, ледовое шоу. На площади Революции – дефиле на коньках: рождественские коллекции покажут восемь известных дизайнеров. А после – балет на льду "Лебединое озеро" в постановке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Конкуренцию ему составит известный фигурист Петр Чернышов — он поставил ледовое шоу "Белоснежка" в Новопушкинском сквере. Будет из чего выбрать.

Путешествовать в Рождество, как всегда, можно бесплатно. Фестиваль продлится до 12 января, но для каждой недели – свое расписание. Так что следите за афишей.