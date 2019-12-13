Девочка впустила вора в квартиру, заперла его и ушла в музыкальную школу

В Воркуте благодаря восьмилетней девочке удалось поймать вора-домушника. Грабитель оказался запертым в квартире, в которую пришел с намерением обогатиться чужим имуществом.

В дежурную часть полиции Воркуты поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что в ее квартире находится незнакомый мужчина. В ходе проверки выяснилось, что его впустила в дом родная дочь заявительницы.

Девочка шла в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомец и представился другом матери. Он сказал, что хочет сделать сюрприз и дождаться маму дома, предложив таким образом ребенку вернуться в квартиру и пустить его.

Девочка не отказала незнакомцу, запустила его в дом, но спустя некоторое время ушла на занятия в музыкальную школу, заперев вора. После этого ученица позвонила маме и рассказала о случившемся.

Группа немедленного реагирования прибыла на место и поймала преступника с поличным, когда тот складывал технику в пакет. Грабителем оказался 26-летний житель Воркуты, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

В настоящее время в отношении неудачника-вора возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщается на сайте МВД по Республике Коми.