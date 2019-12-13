Экс-муж обманом забрал дочь у попавшей в рабство бывшей жены

В "Прямом эфире" – история Анны Бирюковой из Волгограда, которая пытается вернуть свою 8-летнюю дочь Лизу.

Анна три месяца провела в рабстве в Калмыкии, о чем не знали ее близкие родственники.

Она была объявлена в розыск, а когда женщина чудом вернулась домой, то выяснилось, что Лизу забрал в новую семью бывший муж Александр Сидоров. При этом в квартире, где раньше жили бывшие супруги, сменили замки.

При этом Сидоров, как говорит представитель Анны Владимир Бахвалов, ввел суд в заблуждение, не сообщив, что мать ребенка в розыске, хотя и знал об этом.

Отец ребенка, однако, считает, что его бывшая жена разыграла спектакль, и требует провести ДНК-тест.

Как попала в рабство Анна? Что с ней происходило в эти три месяца, когда ее искали родные?

Как женщине удалось вернуться домой? И почему бывший муж требует от нее алименты на ребенка и настаивает на экспертизе ДНК?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".