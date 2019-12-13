После выписки сын Валерии сразу попал в новое ДТП

Совсем недавно сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию. Стоило только ему выписаться из больницы, как он снова попал в ДТП. Об этом 21-летний парень рассказал в Stories на своей странице в Instagram. Информацию подтвердил супруг Валерии Иосиф Пригожин.

"Это, конечно, смешно", — прокомментировал ситуацию Арсений Шульгин. Грузовой Citroen протаранил бок машины, на которой ехал парень. Водителя иномарки Шульгин назвал "дятлом". По словам сына Валерии, в машину ему больше, похоже, садиться нельзя. На этот раз Арсений не пострадал.

Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что Шульгин со своей девушкой буквально сегодня, 13 декабря, выписались из больницы, вызвали такси, а в него врезалась другая машина. "Ирония судьбы", — отметил продюсер.

В прошлый раз парню повезло меньше. Он разбил губу, а его девушка Лиана, сидевшая за рулем, сломала руку. Именно благодаря ее мастерству как водителя удалось избежать более страшных последствий.

Сама певица Валерия рассказала, что у нее было нехорошее предчувствие.