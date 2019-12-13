Головин – в заявке "Монако" на матч лиги 1 с "Анже"

В матче 18-го тура французской лиги 1 "Монако" на поле "Стад Раймон Копа" в Анже сыграет с местной одноименной командой. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.

В заявку вошли 20 футболистов, включая полузащитника сборной России Александра Головина. Помимо него, в список вызванных Жардимом футболистов вошли: вратари Леком, Субашич, Су, защитники Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Марипан, Загре, полузащитники Бакайоко, Диас, Фабрегас, Желсон, Адриен, а также нападающие Огустен, Кейта Бальде, Бен Йеддер и Слимани.

"Когда выбираешь состав на игру, то всегда ищешь правильный баланс, – заявил Жардим, слова которого приводит пресс-служба "Монако". – На сегодняшний день у нас достаточно выбора, чтобы выставить сильную команду, а также мы знаем, что у нас есть сильные игроки на замене, чтобы прибавить в темпе по ходу игры".

Матч "Анже" – "Монако" состоится в субботу, 14 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени. В активе обеих команд по 24 очка, они делят 11 и 12 места в турнирной таблице.