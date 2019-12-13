Украинского политолога выгнали из студии "60 минут" за оскорбление жителей Донбасса

Телеведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии политолога Андрея Окара. Инцидент произошел после просмотра видеоролика, в котором показали жителей Станицы Луганской, проживающих на линии разграничения между ЛНР и Украиной.

Окара назвал людей, мечтающих о мире в Донбассе и положительно отзывающихся о России, "психологически травмированными". Эксперт считает, что их сознание формируется благодаря российскому телевидению.

Ведущий программы вступил в дискуссию с политологом. Попов отметил, что люди в приграничной зоне ЛНР и Украины могут смотреть как украинские, так и местные или российские телеканалы, поэтому их пророссийскую позицию нельзя считать однобокой.



Окара в ответ на слова телеведущего пожаловался, что ему не дают слова и начинают все "гавкать". Попова возмутило хамское поведение эксперта, и он попросил его "пойти прочь отсюда". Окара попытался продолжить диалог, но ведущий программы указал ему на дверь.