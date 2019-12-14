Юбилей "КамАЗа": в "птицу Феникс" вложено более 50 млрд рублей

В модернизацию производства на "КамАЗе" вложили 54 миллиарда рублей за три года. Об этом Владимиру Путину рассказали на предприятии. Президент приехал, чтобы поздравить коллектив с юбилеем концерна: "КамАЗу" исполняется полвека.

Главе государства показали новинки автогиганта. Среди них — грузовик, который в следующем году собираются запустить в серийное производство. На одной из машин президент оставил автограф и осмотрел новые самосвалы, грузовик на газе и беспилотник для города.

Владимир Путин пообщался с руководством предприятия. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин сообщили президенту о планах завода на ближайшие годы. Глава государства напомнил, как непросто было поднимать завод в 90-е годы.

"Завод восстал, как птица Феникс. Он приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию и качеству. То, что мы сегодня видели - впечатляет", - заявил президент.

"Сейчас первые 20 автомобилей эксплуатируются у наших потребителей; мы отслеживаем результат. Пробеги уже за 100 тысяч километров, и важно, как пройдет тестовая эксплуатация зимой. В декабре мы еще 20 авто отдаем и в первом квартале выходим на серийное производство. Партнеры у нас - ведущие европейские и американские компании, китайские. Делали мы все вместе", — говорит Сергей Когогин.

"Чтобы создать то, что мы показали, было вложено порядка 54 млрд рублей. Но этого недостаточно, нам необходимо строить еще вторую очередь двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. И для этого еще нужно около 50 миллиардов", — отметил Сергей Чемезов.

Кроме того, президент пообщался с главой республики, говорили о социально-экономическом развитии региона. По словам Рустама Минниханова, в этом году бюджет исполнен практически в полном объеме. По национальным проектам основные планы выполнены. Построено, например, 30 детских садов и две школы.

Отдельно речь зашла о чемпионате рабочих профессий, который принимала Казань. У России в этом году серебро. По словам Владимира Путина, это хороший результат. Раньше выше пятого места представители нашей страны не поднимались.