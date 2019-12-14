В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

На востоке Москвы легковой автомобиль в результате столкновения у Глебовского моста с грузовой "Газелью" упал в реку Яузу. После удара иномарка пробила ограждение и упала в реку. Погибли два человека, передает телеканал "Россия 24". Обстоятельства и причины выясняют. Движение в районе аварии было временно перекрыто.