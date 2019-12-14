В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

В Свердловской области пассажирский автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел на трассе в кювет.

В результате ДТП пострадали семь человек, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что происшествие произошло в районе 242 километра трассы Пермь — Екатеринбург.

В автобусе находилось 53 человека. Автобус перевозил жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

По предварительным данным, водитель задремал за рулем. Мужчина не пострадал и в настоящее время дает показания.