Спартаковец Роша продолжит карьеру в "Фламенго"

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша, ранее выступавший на правах аренды за "Крузейро", в ближайшее время сменит клуб. 25-летним футболистом заинтересовалось "Фламенго".

Как сообщает Globo Esporte, бразильцы хотя арендовать спартаковца на один год. Напомним, что в чемпионате Бразилии Роша сыграл 23 матча, забив в них 2 гола. Вместе с "Крузейро" игрок вылетел из высшей лиги.

Контракт бразильца со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.