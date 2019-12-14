В Южной Корее столкнулись и загорелись более 10 машин

Сразу две массовые аварии произошли в Южной Корее в течение нескольких минут, сообщает агентство "Рёнхап". ЧП произошло на юго-востоке страны утром в субботы. Первая авария произошла около 4.40 утра, когда 10 машин, включая грузовые автомобили, перевозившие химикаты, столкнулись на шоссе, ведущем в Янчхон (порядка 300 км к югу от Сеула). Семь автомобилей загорелись, к их тушению были привлечены более 100 пожарных и 44 спецмашины. Однако семь человек не удалось спасти из огня.

Около 20 других автомобилей, которые следовали за ними, также столкнулись. Их водители не успели среагировать на ДТП. В этом ЧП погиб еще один человек, пострадали еще 18.

Причиной массовых аварий полиция назвала так называемый "черный лед". Под утро субботы в регионе выпало около 1 миллиметра осадков, после чего вода замерзла настолько тонким слоем, что водители не смогли заметить обледенения.