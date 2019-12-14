Экс-игрок "Зенита" Паредес может оказаться в "Ювентусе"

Аргентинский полузащитник французского клуба "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес уже в январе 2020 года может перейти в чемпионат Италии. Это произойдет, если "ПСЖ" и "Ювентус" договорятся об обмене Паредеса на немецкого хавбека туринского клуба Эмре Джана.

Как сообщает Tuttosport, оба футболиста не прочь сменить команды. Напомним, что Паредес перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Зенита" в январе 2019 года. За это время он провел в составе французов 34 игры, отметившись в них двумя голевыми передачами.

25-летний аргентинец является чемпионом России сезона-2018/19.