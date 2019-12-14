Водитель грузовика устроил серьезное ДТП на трассе М-3 "Украина". Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезной аварии, произошедшей днем в минувшую пятницу, 13 декабря, на трассе М-3 "Украина" в Боровском районе Калужской области.

На записи видно, как грузовик MAN, двигавшийся со сравнительно высокой скоростью, выехал на полосу встречного движения. Первым он протаранил кроссовер Mazda – от удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся бок.

Следующей жертвой самосвала стал грузовик КамАЗ, после столкновения с которым машина предполагаемого виновника ДТП оказалась за пределами проезжей части.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калужской области, в результате инцидента пострадал один человек.