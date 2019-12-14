Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии подходит к концу представительный теннисный турнир. 14 декабря на нем будет сыгран мужской финал, где встретятся россиянин Даниил Медведев и Фабио Фоньини из Италии. Матч между ними начнется в 18:00 по московскому времени.

В полуфинальном поединке российский теннисист обыграл в двух сетах бельгийца Давида Гоффена. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. В другом полуфинале итальянец Фабио Фоньини оказался сильнее француза Гаэля Монфиса – 6:4, 6:4.

Напомним, что в турнире приняли участие восемь спортсменов. Призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов.