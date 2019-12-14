Названы лучшие и худшие продукты для "ночного дожора"

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов — особенно добавленных сахаров — может быть способствовать развитию бессонницы. Таковы результаты исследования, проведенного учеными из Колледжа врачей и хирургов имени Роя и Дианы Вагелос Колумбийского университета.

По сообщению портала MedicalXpress, был проанализирован рацион более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе, заполнявших дневники питания. Риск бессонницы повышают высокорафинированные углеводы, такие как добавленные сахара, белый хлеб, рис и безалкогольные напитки.

Они имеют более высокий гликемический индекс и вызывают более быстрое повышение уровня сахара в крови. Организм человека реагирует на это, выделяя инсулин, а результирующее падение уровня сахара может приводить к выделению таких гормонов, как адреналин и кортизол. Это и может мешать засыпанию, говорит один из авторов исследования — доцент Колледжа имени Вагелосов Джеймс Гэнгвиш.

Менее подвержены нарушениям сна оказались участницы исследования, более высокую долю в рационе которых занимали овощи, фрукты и другие продукты, богатые пищевыми волокнами.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью РЕН-ТВ подтвердил выводы ученых Колумбийского университета. По его словам, при употреблении продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов уровень инсулина у человека сначала повышается, а затем падает. Получаются этакие "качели", что влияет на метаболическую активность головного мозга.

Лучше употреблять на ночь "медленные углеводы" — например, зерновые, фрукты или каши, говорит Болибок. Также, по его словам, чтобы успокоить такие "качели", можно выпивать на ночь стакан молока с медом. Оно надолго задерживается в желудке, замедляя поступление углеводов далее в кишечник.