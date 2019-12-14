"Монолит" готов к испытаниям

Генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал о готовности высокоточной управляемой авиационной ракеты "Монолит" к испытаниям. Как сказал Лепин ТАСС, новейшая ракета заменит неуправляемую ракету С-13.

"Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", — пояснил Лепин.

122 мм "Монолит" является продолжением работ по ракете "Бронебойщик" (калибр 80 мм). "Монолит" предназначен для использования самолетами и вертолетами, у которых потребуется изменить системы управления оружием.

Ракета "Монолит" будет стоить не дороже предшественницы — ракеты С-13, которую разработали в 1970-е годы.