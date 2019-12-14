Момент аварии со школьным автобусом в Пензенской области попал на видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент ДТП с транспортным средством, перевозившим детей под Пензой.

Судя по записи, микроавтобус с детьми стоял на обочине около перекрестка. В этот момент в него врезался фургон. После удара школьный транспорт оказался отброшен с дороги.

Напомним, что в минувшую пятницу, 13 декабря, в Пензенской области в аварию попал школьный автобус. В результате инцидента получили травмы пятеро детей, один из них госпитализирован с сотрясением мозга, остальные пострадавшие отделались ушибами и ссадинами.

Кроме того, местные СМИ сообщают о том, что медицинская помощь потребовалась 65-летней женщине.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.