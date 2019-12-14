Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе

Если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее развертывания в Донбассе миротворческого контингента ООН. Об этом рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, пока его команда пытается "сделать все в рамках Минска", а когда станет ясно, что в этих рамках больше ни о чем новом говорить нельзя, Киев "будет обращаться к следующему шагу".

"Это будет решение не мое, а президента... будет, наверное, миротворческая миссия. И такие возможности у нас есть", — сказал Пристайко.

По его словам, Украина говорила о введении миротворческой миссии, но официально не обращалась в ООН по этому вопросу. При этом предложение разместить миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения в Донбассе поступало от России. Предложение Москвы, по словам Пристайко, Украину не устраивает.

В сентябре этого года украинский президент Владимир Зеленский заявил: он выступает против того, чтобы миротворцы встали на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и ополченцев, и за их развертывание на границе Украины и России. По словам Зеленского, он осторожно относится к присутствию миротворцев на Донбассе, так как не хочет, чтобы там повторился сценарий Абхазии или Приднестровья.