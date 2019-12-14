Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, получившему условный срок за публичные призывы к экстремизму в Интернете, сначала завершить образование, а лишь затем посвятить себя политике.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" Иларион заявил, что "условный срок гораздо лучше, чем реальный", а были ролики Жукова экстремистскими — вызвало много споров.

В целом митрополит Иларион считает, что способность к занятию политической деятельностью тесно увязана с возрастом и образованием. Как пример иерарх привел шведскую школьницу Грету Тунберг, которая "вместо того, чтобы ходить на занятия, разъезжает по миру с призывами к борьбе с изменениями климата".

"В той ситуации, когда молчат взрослые, начинают говорить дети, но не знаю, насколько этот феномен следует поощрять", — отметил представитель РПЦ.

Митрополит Иларион выразил опасение, что слава может вскружить Егору Жукову голову и помешать получить полноценное образование на факультете политологии.