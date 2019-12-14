Врачи уточнили, что нужно есть для похудения

Ученые выяснили, какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы снизить вес, сообщает издание Health News. Исследователи из Тель-Авивского университета и клиники им. Ихилова в Израиле выявили прямую взаимосвязь употребления продуктов с высоким содержанием калия и снижением веса.

В эксперименте принимали участие порядка 70 добровольцев разного возраста (средний составлял 51 год). Тем участникам, рацион которых на 25% увеличили пищи, богатой калием, удалось снизить вес. Те участники, у которых рацион обогатили калисодержащими продуктами всего на 3%, показали гораздо более скромные результаты в борьбе с лишним весом.

Специалисты, ободренные первыми результатами, планируют продолжить работу в этом направлении. Похожие эксперименты ставили медики Японии и Кореи. Результаты, полученные израильскими коллегами, совпадают с их выводами.

В обогащенную калием диету вошли: бананы, печеный картофель в кожуре, курага, финики, изюм, дыня, листовая зелень, грибы, чечевица, фасоль и горох, чернослив, томатный сок, йогурт и другие. Также калия немало в птице и морепродуктах — особенно в тунце, лососе, скумбрии, палтусе и моллюсках.

Ранее ученые выявили, что продукты, богатые калием, также помогают и при лечении атеросклероза.