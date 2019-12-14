Вдова боксера Дадашева подала иск к организаторам боя с Матиасом

Вдова российского боксера Максима Дадашева, погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Ранее Елизавета Апушкина хотела потребовать компенсацию с организаторов боя.

О поданном в США иске ТАСС сообщил источник в команде Дадашева. Правда, детали заявления не уточняются.

Напомним, что 28-летний российский боксер скончался 23 июля 2019 года в Америке после боя за звание обязательного претендента на чемпионский титул IBF в весовой категории до 63,5 кг с пуэрториканцем Субрэлем Матиасом.

Поединок был остановлен в 11-м раунде. К этому времени Дадашев успел получить слишком много ударов в голову. У него был диагностирован тяжелый отек мозга. Позже он скончался в больнице.