Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 декабря 201915:42

Вдова боксера Дадашева подала иск к организаторам боя с Матиасом

Instagram / dadashev__m

Вдова российского боксера Максима Дадашева, погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Ранее Елизавета Апушкина хотела потребовать компенсацию с организаторов боя.

О поданном в США иске ТАСС сообщил источник в команде Дадашева. Правда, детали заявления не уточняются.

Напомним, что 28-летний российский боксер скончался 23 июля 2019 года в Америке после боя за звание обязательного претендента на чемпионский титул IBF в весовой категории до 63,5 кг с пуэрториканцем Субрэлем Матиасом.

Поединок был остановлен в 11-м раунде. К этому времени Дадашев успел получить слишком много ударов в голову. У него был диагностирован тяжелый отек мозга. Позже он скончался в больнице.

Сейчас

15:18

"Арктику" успешно испытали в Финском заливе

14:06

В Карпинске кран упал на дорогу

12:34

Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

11:28

КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

08:29

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

07:23

В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

05:41

Британский актер Колин Ферт разводится спустя 22 года брака

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Арктику" успешно испытали в Финском заливе

"Арктику" успешно испытали в Финском заливе

22 минуты назад
Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

1 час назад
ФССП скорректировала данные о невыездных россиянах

ФССП скорректировала данные о невыездных россиянах

2 часа назад
Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе

Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе

53 минуты назад
Аваков сообщил о потере видеозаписей, касающихся убийства Шеремета

Аваков сообщил о потере видеозаписей, касающихся убийства Шеремета

2 часа назад
Врачи уточнили, что нужно есть для похудения

Врачи уточнили, что нужно есть для похудения

17 минут назад
Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

3 часа назад
КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

4 часа назад
Импичмент Трампа: адвокат президента готовит для демократов компромат

Импичмент Трампа: адвокат президента готовит для демократов компромат

7 часов назад
В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

6 часов назад
"Роботы-коллекторы" и долги россиян: предложения Минюста

"Роботы-коллекторы" и долги россиян: предложения Минюста

3 часа назад
Юбилей "КамАЗа": в "птицу Феникс" вложено более 50 млрд рублей

Юбилей "КамАЗа": в "птицу Феникс" вложено более 50 млрд рублей

9 часов назад
"Нормандский саммит": Песков о Минских соглашениях и тоне Украины

"Нормандский саммит": Песков о Минских соглашениях и тоне Украины

11 часов назад
Зеленский на телеканале "Россия 1". Продолжение

Зеленский на телеканале "Россия 1". Продолжение

21 час назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Вдова боксера Дадашева подала иск к организаторам боя с Матиасом

Вдова боксера Дадашева подала иск к организаторам боя с Матиасом

11 минут назад
Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову

Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову

34 минуты назад
К МКС отправят "Рози-ракетчицу"

К МКС отправят "Рози-ракетчицу"

38 минут назад
Самолет Airbus A320, застрявший в грунте, осложнил работу аэропорта Манилы

Самолет Airbus A320, застрявший в грунте, осложнил работу аэропорта Манилы

46 минут назад
Кубок мира. Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете

Кубок мира. Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете

1 час назад
Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

1 час назад
Названы лучшие и худшие продукты для "ночного дожора"

Названы лучшие и худшие продукты для "ночного дожора"

1 час назад
В Карпинске кран упал на дорогу

В Карпинске кран упал на дорогу

1 час назад
На Урале жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

На Урале жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

1 час назад
Участковый спас малышку, которую мать хотела выбросить с пятого этажа

Участковый спас малышку, которую мать хотела выбросить с пятого этажа

1 час назад
Момент аварии со школьным автобусом в Пензенской области попал на видео

Момент аварии со школьным автобусом в Пензенской области попал на видео

1 час назад
Еврохоккейтур. Гол вратаря помог финнам разгромить шведов в Москве

Еврохоккейтур. Гол вратаря помог финнам разгромить шведов в Москве

2 часа назад
"Монолит" готов к испытаниям

"Монолит" готов к испытаниям

2 часа назад
Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде

Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде

2 часа назад
Водитель грузовика устроил серьезное ДТП на трассе М-3 "Украина". Видео

Водитель грузовика устроил серьезное ДТП на трассе М-3 "Украина". Видео

3 часа назад
Каждая четвертая школа ограничила использование мобильников детьми

Каждая четвертая школа ограничила использование мобильников детьми

3 часа назад
Ставки по ипотеке могут опуститься до 7-8% уже в этом году

Ставки по ипотеке могут опуститься до 7-8% уже в этом году

3 часа назад
Коньки. Россияне выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

Коньки. Россияне выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

3 часа назад
Генплан Москвы предполагает строительство метро в Балашиху и Мытищи

Генплан Москвы предполагает строительство метро в Балашиху и Мытищи

4 часа назад
Новогодние скидки: такими доступными новые автомобили в России уже не будут

Новогодние скидки: такими доступными новые автомобили в России уже не будут

20 часов назад
Владельцы Android-смартфонов теперь могут звонить через ПК с Windows 10

Владельцы Android-смартфонов теперь могут звонить через ПК с Windows 10

21 час назад
Самый ожидаемый "китаец" для России: эксклюзивные живые фото Geely Coolray

Самый ожидаемый "китаец" для России: эксклюзивные живые фото Geely Coolray

23 часа назад
Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

13.12.2019 14:00
Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

13.12.2019 10:14
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку