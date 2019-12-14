Боррель ответил, враг ли Россия

Недавно номинированный на свою должность Верховный представитель ЕС по иностранным делам, испанский политик и экс-председатель Европарламента Жозеп Боррель отказался от своих слов, высказанных в адрес России в мае этого года. Тогда во время интервью изданию El Periódico Боррель назвал Россию "нашим старым врагом". Что вызвало возмущение российского МИДа.

Во время интервью телеканалу France24 в субботу Боррель заявил, что никогда не называл Россию врагом. А всего лишь заявлял, что Россия представляет "некоторую угрозу" для многих европейских стран. Именно по этой причине Испания и держит на границах балтийских стран самолеты и танки.

Тема отношений с Россией возникла в беседе с ведущей, когда Боррель говорил о помощи ЕС Украине, стране, расположенной на границе с "нашим крупным соседом – Россией". На что ведущая переспросила: "Крупный сосед или старый враг?" Боррель ответил, что никогда не называл Россию врагом.

В 2006 году Борель также сделал спорное заявление, от которого позднее отрекся. Комментируя недовольство некоторых стран решением Европарламента приобрести помещение в Страсбурге, Боррель заявил, что в еврооппозицию входят скандинавские страны, никогда не испытывавшие тягот войны. Его высказывания вызвали бурную реакцию со стороны этих стран. На следующий день, Боррель заявил, что его замечание относилось только к Швеции, и извинился за оскорбление людей своим высказыванием. Это замечание лишь подлило масла в огонь, – датские, норвежские и финские газеты отмечали отсутствие знаний у Борреля не только в истории, но и в географии, так как Финляндия к Скандинавии не относится.