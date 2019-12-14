Пушков рассказал о "мрачном сценарии" для Европы и украинском "фокусе"

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил о возможных последствиях недавнего испытания Соединенными Штатами баллистической ракеты средней дальности. По его словам, запуск ракеты, к которому США готовились задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), может стать "черной датой" для Европы в случае размещения на континенте ракет США.

Это, уверен Пушков, вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. "Мрачный сценарий", — добавил сенатор.



Он также прокомментировал заявления властей Украины о необходимости изменения Минских соглашений — соответствующие предложения, по его словам, уже готовят в Киеве, "не иначе как ободренные намеками (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, что Минские соглашения надо сделать более гибкими, так как это, мол, не "окаменевший документ".

По словам Пушкова, "этот фокус точно не пройдет" — об этом прямо и ясно сказал президент России Владимир Путин, и иллюзий здесь "быть не должно".

Украинский президент Владимир Зеленский на днях заявил, что текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо изменить, в том числе в отношении контроля над границей.

По словам Пушкова, передача госграницы в Донбассе под контроль Украины "убьет Минские соглашения". Туда сразу же ринутся националистические батальоны, начнется удушение ДНР и ЛНР, говорит сенатор. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью. Нынешнее состояние границы Пушков назвал "гарантией и Минского процесса, и безопасности людей".