Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

"Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают. Все это делается сейчас задним числом", — указал Маас, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что все это звучит "странно".

Министр утверждает, что федеральному правительству Германии "никогда не говорили" о то, что от Хангошвили могла исходить какая-либо угроза.

Гражданин Грузии 40-летний Зелимхана Хангошвили был убит 23 августа этого года в Берлине. В тот же день прокуратура города объявила о задержании подозреваемого: им оказался 49-летний гражданин России. Москва отвергает какую-либо причастность к организации этого преступления.

Позже из ФРГ были высланы двое сотрудников российского посольства, поскольку местные власти посчитали, что РФ оказывает недостаточное содействие в расследовании этого преступления. В ответ Москва выслала двух немецких дипломатов.