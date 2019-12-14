Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования. Первым в ней с большим отрывом финишировал норвежец Йоханнес Бе, выигравший накануне и спринт. Второе место занял россиянин Александр Логинов.

Российский биатлонист отстал от победителя на 33,5 секунды. В тройку призеров также попал француз Эмельен Жаклен.

Еще один россиянин Матвей Елисеев финишировал с 11-м результатом дня.