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14 декабря 201922:38 Александр Естигнеев

Явлинскому не дали снова возглавить "Яблоко"

Явлинскому не дали снова возглавить "Яблоко"

В Новой Москве собрался съезд старейшей демократической партии всей новой России — "Яблоко". Каким теперь она видит будущее для себя и страны?

Главной интригой было, вернется ли Григорий Явлинский на пост председателя "Яблока". Точнее, будет ли у него возможность. Для этого нужно кардинально изменить партийный устав, чтобы он разрешал главенствовать больше двух раз. Такой поворот не исключали политологи. И наверняка поддержали бы многие рядовые члены. Но все высокопоставленные партийцы опровергли: два срока, без изменений.

Сам Григорий Явлинский ограничился часовым докладом о партии, стране и мире. Привычная критика действительности и власти. Но, пожалуй, впервые — легкая нотка грусти. Построить идеальную демократию не получается даже у тех, на кого равнялись все постсоветские годы. Судя по протестам, от Парижа до Гонконга.

Ближайшая цель партии — вернуться в парламент. Ни одного депутата-"яблочника" в Госдуме нет с 2007 года. А амбиции есть. Под чьим руководством — вот в чем следующая интрига. Кандидатов — трое. И между ними, похоже, — серьезная борьба. Например, действующий председатель "Яблока" Эмилия Слабунова уходит от прямого ответа на вопрос: с чем идете на выборы?

"Что я сделаю, я расскажу после выдвижения. Потому что программа моя очень неожиданная, про нее никто пока не знает. Это абсолютный секрет", — сказала Слабунова.

Под председательством Эмилии Слабуновой в Госдуму "Яблоко" однажды уже не прошло. И это — автоматический плюс для ее заместителя Николая Рыбакова. Теперь он сам готов занять кресло. Тем более что основная претензия к "Яблоку" от избирателей — все никак не созреет смена, где новые лица? А Рыбаков — формально молодой политик, но с партийным опытом в четверть века.

"Лично для меня как для лидера партии будут очен важны, конечно, экология, правозащита и просветительство. Но у "Яблока" всегда есть специалисты по очень многим темам — это и оборона, и международные отношения, и здравоохранение. Я вижу свою задачу как руководитель партии в том, чтобы объединить людей партии, объединить разные поколения", — отметил Рыбаков.

Не просто молодых, но и ярких — вот кого не хватало "Яблоку" в последние годы, как говорят политологи. После Явлинского и Митрохина, пожалуй, самый известный член партии — Лев Шлосберг. И, судя по агиткам на столах, у него самые звездные сторонники, хоть и беспартийные.

"Мы будем депутатами, которые будут слышать, как бьются сердца десятков миллионов людей в нашей стране. Потенциальная аудитория партии "Яблоко" в нашей стране — колоссальная. Я сегодня ее оцениваю более чем в 10 миллионов человек. Но эти люди за последние годы перестали ходить на выборы. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы собрать этих людей, воодушевить, поддержать", — считает Шлосберг.

Выбирать нового главу будут ночью, результаты объявят 15 декабря. Заседание явно затягивается. В устав партии вносят столько изменений, что съезд решено продлить до следующего года. Обсуждение продолжат в 2020-м. Глава "Яблока" может быть прежним или новым, но это будет не Григорий Явлинский.

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