"Челси" дома проиграл "Борнмуту", пропустив в концовке

В матче 17-го тура английской премьер-лиги лондонский "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" проиграл команде "Борнмут" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 84-й минуте забил Дэн Гослинг.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда потерпели четвертое поражение в последних пяти играх АПЛ и с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а "Борнмут", прервавший серию из пяти поражений, расположился на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре чемпионата Англии лондонцы в воскресенье, 22 декабря, на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", а "вишни" днем ранее дома примут "Бернли".