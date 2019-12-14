АЕК одержал победу в первой игре под руководством Карреры

В матче 14-го тура чемпионата Греции афинский АЕК на выезде обыграл "Ксанти" с минимальным счетом – 1:0. Для "желто-черных" эта встреча стала первой под руководством экс-наставника "Спаратка" Массимо Карреры.

Победу гостям принес полузащитник Константинос Галанопулос, забивший мяч на 85-й минуте противостояния. Таким образом, АЕК одержал вторую победу в последних пяти играх и с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, Каррера после увольнения из "Спартака" в октябре прошлого года, находился без работы почти 14 месяцев. Его несколько раз называли в числе кандидатов на замещение вакансий, возникавший в итальянской Серии А, но до назначения дело не доходило. Греческую команду итальянец возглавил 8 декабря.