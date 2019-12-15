Помещение МФЦ в Сургуте залило кипятком. Видео

В Сургуте произошло коммунальное ЧП: на головы сотрудников одного из многофункциональных центров полился кипяток.

Как рассказывают очевидцы, когда с потолка начала капать вода, люди едва успели убрать со столов бумаги и отодвинуть стулья, и в этот момент конструкция обвалилась и хлынул водопад, сообщает телеканал "Россия 24". Позже выяснилось, что прорвало трубу, причем по потолку шли провода под напряжением. В итоге никто не пострадал, а протечку уже устранили.