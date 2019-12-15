Сразу два российских хоккеиста получили травмы

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге неудачно сложился сразу для двух российских хоккеистов. Получили повреждения Иван Барбашев ("Сент-Луис Блюз") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайнтнинг").

Иван Барбашев в свой 24 день рождения получил повреждение в игре с "Чикаго Блэкхоукс". Отыграв два периода, Иван не вышел на третий. Пресс-служба "блюзменов" сообщила, что у Барбашева повреждение верхней части тела. Характер травмы, ее тяжесть и сроки восстановления станут известны после медобследования, запланированного на понедельник.

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров также не смог завершить игру с "Вашингтоном". Шайба после броска защитника "Вашингтона" Джона Карлсона угодила российскому нападающему в ногу. У Кучерова диагностирован сильный ушиб голеностопа. Лидеру "молний" придется пропустить несколько встреч.