Павел Кулижников выиграл забег на километр, установив рекорд катка

В японском Нагано продолжается четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В соревнования на 1 000 метров победил российский конькобежец Павел Кулижников.

Павел покорил дистанцию в один километр за 1 минуту 8,454 секунды, установив таким образом новый рекорд катка в Нагано. На втором и третьим местах голландцы Кай Фербай и Хайн Оттерспеер. Виктор Муштаков, выигравший накануне забег на 500 метров, оказался пятым на дистанции вдвое длиннее. У Артема Арефьева 15 результат.

25-летний Павел Кулижников одержал свою первую победу в международных турнирах после восстановления от травмы мышц голеностоп. Павел — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях (дважды — 500 м, один раз — 1000 м) и трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).