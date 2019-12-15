Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 декабря 201911:26

Павел Кулижников выиграл забег на километр, установив рекорд катка

Владимир Гердо/ТАСС

В японском Нагано продолжается четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В соревнования на 1 000 метров победил российский конькобежец Павел Кулижников.

Павел покорил дистанцию в один километр за 1 минуту 8,454 секунды, установив таким образом новый рекорд катка в Нагано. На втором и третьим местах голландцы Кай Фербай и Хайн Оттерспеер. Виктор Муштаков, выигравший накануне забег на 500 метров, оказался пятым на дистанции вдвое длиннее. У Артема Арефьева 15 результат.

25-летний Павел Кулижников одержал свою первую победу в международных турнирах после восстановления от травмы мышц голеностоп. Павел — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях (дважды — 500 м, один раз — 1000 м) и трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).

Сейчас

20:14

Под Новосибирском загорелся склад пуха, произошло обрушение

19:24

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

19:15

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

18:25

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

18:01

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

17:22

Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом

16:24

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нож, пистолет и угрозы: детали случившегося с полицейскими на юго-западе Москвы

Нож, пистолет и угрозы: детали случившегося с полицейскими на юго-западе Москвы

52 минуты назад
Путин и Макрон выручили Зеленского

Путин и Макрон выручили Зеленского

1 час назад
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

Меркель вскрыла антироссийские "консервы"

32 минуты назад
Жители ЛНР почтили память убитых журналистов

Жители ЛНР почтили память убитых журналистов

1 час назад
NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

1 час назад
Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

3 часа назад
Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

1 час назад
Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

1 час назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

5 часов назад
Ненашев скончался после двухнедельной комы

Ненашев скончался после двухнедельной комы

6 часов назад
Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

6 часов назад
Кабмин подумывает расширить план приватизации

Кабмин подумывает расширить план приватизации

2 часа назад
В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

1 час назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

Киселёв прокомментировал заседание обновленного СПЧ

18 минут назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 декабря 2019 года

37 минут назад
В Донбассе уничтожен беспилотник с бомбой

В Донбассе уничтожен беспилотник с бомбой

44 минуты назад
"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

48 минут назад
Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

57 минут назад
Сборная России обыграла финнов в матче Евротура

Сборная России обыграла финнов в матче Евротура

1 час назад
Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

1 час назад
Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

2 часа назад
Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

2 часа назад
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

2 часа назад
Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

2 часа назад
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

3 часа назад
Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

3 часа назад
Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

3 часа назад
Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

3 часа назад
Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

3 часа назад
У ДНР есть предложение для Украины

У ДНР есть предложение для Украины

3 часа назад
Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

4 часа назад
Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

4 часа назад
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

4 часа назад
Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

4 часа назад
Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

4 часа назад
Ушла из жизни Анна Карина

Ушла из жизни Анна Карина

4 часа назад
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

5 часов назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

8 часов назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

9 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку