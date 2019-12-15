Кардиолог поделился простыми правилами заботы о сердце

Кардиолог рассказал, как защититься от болезней сердца. В публикации, размещенной в немецком издании Focus, напоминается, что большинство смертей происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы предотвратить раннюю смерть от инсульта, инфаркта и других сосудистых недугов, врачи рекомендуют правильное питание, больше физических упражнений и меньше стресса.

Главный врач медицинской клиники в больнице Sana в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл добавляет к этому списку отсутствие вредных привычек и вес в пределах нормы. Эти простые правила помогут выстроить необходимую защиту сердца, утверждает он.

Одним из эффективных способов защитить сердце доктор Дилл назвал тренировки на выносливость и привел в пример свою часовую ходьбу вне зависимости от погоды трижды в неделю, а также отказ от машины и пользования лифтом в пользу ходьбы пешком. Регулярность тренировок – тоже важный фактор, отмечает он, констатируя, что нередко его пациенты компенсируют длительные перерывы в тренировках их интенсивностью. Что является распространенной ошибкой.

Если отдать предпочтение рыбе и овощам и сократить количество мяса в рационе, перейдя на так называемую средиземноморскую диету, это также поможет и сохранить вес в норме, и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает доктор.

Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.

Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.