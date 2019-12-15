Зеленский рассказал "России 1" о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки. Продюсер программы "Москва. Кремль Путин" Елена Меньшикова и оператор Александр Макаров спросили, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Охранник попытался помешать, однако Зеленский дал полноценный развернутый ответ. "Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", — сообщил он.

Зеленский добавил, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", — подчеркнул президент Украины.

Он также сообщил, что у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное – положено начало общению.

Позже – уже в эфире украинского телевидения – Зеленский заявил, что не давал интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, журналистка "что-то спросила", а он "что-то ответил".