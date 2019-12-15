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15 декабря 201913:49

Ненашев скончался после двухнедельной комы

Бывший министр печати СССР Михаил Ненашев, скончавшийся на 91-м году жизни, последние две недели находился в коме.

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, выступая на Дне памяти погибших журналистов в Домжуре в воскресенье, назвал Ненашева "журналистом не по образованию, а по призванию" и сообщил коллегам о его смерти так: "Умер мой главный редактор" (Ненашев несколько лет руководил редакцией газеты "Советская Россия").

По словам Богданова, Ненашев умер в больнице после двух недель пребывания в коме.

"Мы обязательно продолжим его работу, мы вернем журналистику в общество, она будет реальной силой, она будет влиять на жизнь людей", — добавил он.

Михаил Ненашев был главным редактором газеты "Советская Россия", возглавлял Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, был председателем Гостелерадио СССР. В это время обрели популярность телепрограммы "Время", "До и после полуночи", "600 секунд". Начались прямые трансляции со съездов народных депутатов СССР и Верховного Совета РСФСР. С июля по ноябрь 1991 года Ненашев возглавлял министерство печати Советского Союза.

Ненашев скончался накануне дня поминовения журналистов, погибших во имя исполнения своего долга. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал известие о смерти журналиста шоком и огромной, невосполнимой потерей.

"То, что именно в этот день мы потеряли Ненашева, прибавляет этому дню печали и боли", — добавил Шафир.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский считает, что Ненашев был "патриархом отечественного издательского дела". Он отметил широкий кругозор и интеллект Ненашева, которые помогли журналисту руководить Госкомитетом по печати и Госкомитетом по телевидению и радиовещанию в самое нелегкое время – в перестройку, цитирует Сеславинского РИА Новости.

Работая в государственном комитете по телевидению, Ненашев привел в качестве руководителей информационного вещания Эдуарда Сагалаева, Александра Пономарева — тех людей, с которыми мы связываем лучшие страницы отечественного телевидения.

Последние два десятилетия, по словам Сеславинского, Ненашев вел достаточно скромный образ жизни.

"Никаких капиталов он на своих постах не заработал", – отмечает глава Роспечати. Ненашев заведовал кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова, занимался научной работой.

Руководители ведущих российских медиа и общественные деятели опубликовали на сайте "Российской газеты" свои соболезнования по случаю кончины Ненашева. В нем отмечается, что журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор и доктор исторических наук был и остается "блистательным Главным Редактором", который был способен на серьезные поступки, когда дело касалось принципиальных решений.

Под соболезнованиями поставили подписи первый замглавы администрации президента Алексей Громов, почетный председатель СЖР Всеволод Богданов, глава Союза журналистов Москвы, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент журфака МГУ Ясен Засурский, главред "Огонька" Виктор Лошак, глава СЖР Владимир Соловьев, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко и другие.

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