Данила Семериков стал сильнейшим на дистанции 5 километров

В японском Нагано продолжается четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российский спортсмен Данила Семериков победил на дистанции 5 000 метров.

Данила преодолел пять километров за 6 минут 18,605 секунды. Новозеландец Питер Майкл отстал на 0,08 секунды, Третий результат у россиянина Александр Румянцев, уступившего победителю 1,05 секунды.

Женская сборная России, за которую выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова с результатом 3 минуты 2,396 секунды заняла третье место в командной гонке преследования, отстав от победительниц – сборной Японии на 6,02 секунды. На втором месте канадки.