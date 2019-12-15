Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отрицает, что была юридически ликвидирована. Заявление юридического отдела УПЦ КП "о недостоверности ведомостей Единого госреестра" юрлиц опубликовано на сайте этой церковной структуры.

Накануне сообщалось, что глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко заявил о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета Денисенко — Киевской Патриархии УПЦ Киевского Патриархата — и непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Замглавы пресс-службы ПЦУ "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" скриншоты соответствующих записей на сайте Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста Украины.

По заявлению УПЦ КП, сама религиозная организация не имеет никакого отношения к внесению информации о ликвидации Киевской Патриархии УПЦ КП в Единый госреестр. Ни ею, ни ее основателем — Поместным Собором, решение о прекращении деятельности не принималось, отметили там.

Действия главы ПЦУ Епифания, который через представителей Минкульта Украины самостоятельно внес данные о прекращении деятельности Киевской Патриархии УПЦ КП в реестр, в УПЦ КП назвали юридически ничтожными. Внесение ведомостей в Госреестр заявителями от другого юридического лица является очевидно незаконным, а следовательно не может считаться достоверным, отметили там.