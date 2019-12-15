У ДНР есть предложение для Украины

Донецкая народная республика подготовила для украинских властей несколько участков на линии соприкосновения, на которых можно осуществить разведение сил и средств. Как рассказал РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, руководство ДНР готово к новому этапу мирного урегулирования конфликта, если Киев согласится на "дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении режима прекращения огня".

Якубов добавил, что в ДНР позитивно восприняли решения "нормандской четверки", принятые в Париже 9 декабря. Первый за три года саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии прошел в Париже. Стороны подчеркнули безальтернативность Минских соглашений.