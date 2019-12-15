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15 декабря 201921:21 Виталий Кармазин

Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

Уникальная хроника: кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили

Каков он, криминальный путь террориста с грузинским паспортом?

Уникальная хроника. На кадрах тот самый — как его называют в Германии — мирный и дружелюбный Зелимхан Хангошвили. Во время Второй чеченской он был рядовым боевиком. Сам — родом из грузинского села Дуиси, где проживают чеченцы-кистинцы. Это потомки вайнахов, перебравшихся в Грузию еще в 19 веке. Так что фамилия Хангошвили на грузинский лад ни о чем не говорит.

Вот Зелимхан обнимается с другими террористами из банды Шамиля Басаева. Тут и Абу-Кутейб — в 2000-м он организовал нападение на колонну ОМОНа, тогда погибли 42 бойца. На этих кадрах Абу-Кутйеб дает указания Хангошвили, как расставлять по периметру бандитского лагеря автоматчиков. Сам отходит поодаль — подстричь бороду.

Здесь же и Али Тазиев, известный как Магас. Сейчас отбывает пожизненное заключение за многочисленные похищения мирных жителей, организацию бандформирования и теракты, в том числе захват школы в Беслане.

1 сентября 2004 террористы захватили бесланскую школу. Погибли 334 человека. Из них 186 – дети. Организатор чудовищного преступления — Шамиль Басаев. Он тоже есть на кадрах той самой хроники. Басаев — лидер бандподполья, внесенный в списки террористов ООН, США, Евросоюза. Изувер и инициатор захвата заложников на Дубровке.

На кадрах видно, что пока тот самый Зелимхан Хангошвили выполняет команду расставить охрану по периметру, Басаев, сидя у костра, сетует, что одному из боевиков не понравился подарок на 40-летие — возможность расстрелять безоружных людей.

В мае и августе 2003-го Хангошвили в составе бандформирования нападал на колонны военных в Сунженском районе Ингушетии. 15 убитых. Некоторых Зелимхан расстреливал лично.

На этой фотографии Хангошвили уже при погонах, которые подтверждают его высокий статус в иерархии бандформировании. А через несколько месяцев вместе с Басаевым и его бандой участвовал в нападении на город Назрань. Боевики вероломно атаковали поздней ночью. Тогда за несколько часов были убиты 98 человек. Они вошли в город, расставили свои посты. Останавливали машины, и если за рулем оказывались люди в форме, расстреливали их на месте. Ожесточенные бои шли у зданий управления ФСБ и МВД. Террористы напали и на местную клинику. Шквальный огонь по окнам. Люди просто не понимали, что происходит. Погибли и десятки мирных жителей. Утром террористы скрылись в лесах. Хангошвили принимал непосредственное участие в этой жестокой вылазке.

Всего же, по некоторым данным, этот террорист мог быть причастен к убийству около 200 человек. На этих кадрах Зелимхан с непризнанным президентом Ичкерии, лидером бандпополья Асланом Масхадовым, который в свое время приметил Хангошвили, после чего карьера последнего пошла в гору.

Вот как, с восторгом, пересказывали этот эпизод немецкие правозащитники. В частности, Эккехард Маас, гражданин Германии с грузинскими корнями, который, по собственному признанию, является близким другом террориста Ахмеда Закаева.

"Там он совершил очень большое дело. Он там героем стал Он спасал группу боевиков, которые были в ловушке русских. Он их спас, и за это дал Аслан Масхадов ему маленькую команду. Я точно не знаю, 60 человек, он стал тоже командиром", — рассказал Маас.

По данным российских правоохранительных органов, Хангошвили курировал подготовку смертников для совершения терактов на Северном Кавказе. По оперативным данным, он был связующим между различными группировками, в том числе Масхадова и Басаева. Но кроме того,что Хангошвили готовил подрывников, установлено, что он также причастен к терактам в московском метро.

Когда группы террористов в Чечне были разбиты и ликвидированы, Хангошвили, как и многие боевики, сбежал в Грузию вместе с бригадой террориста Гелаева. Хангошвили осел в родном селе Дуиси, в районе Панкисского ущелья. Места труднодоступные, где сохранилась первозданная, дикая природа. Здесь несложно затеряться.

Северная часть Грузии, граничащая с Ингушетией, Чечней и Дагестаном. В те годы тбилисские власти и силовики фактически создали условия для нахождения в Панкиси преступников. Это признавали и сами местные службы. Грузинская полиция боялась заходить в эти села. С офицерами здесь расправлялись. Фактически это место стало лежбищем для участников жестоких бандформирований и профессиональных головорезов. Они точно знали, что к ним местные силовики не сунутся. Долгие годы Панкисское ущелье находилось только под контролем боевиков и преступных кланов. В районе свободно торговали наркотиками и оружием.

На крышах домов местных жителей стояли мощные спутниковые антенны. В горах — единственная возможность для боевиков связываться с иностранными кураторами. Чуть ли не в каждом дворе — угнанные иномарки с российскими номерами. Машины беспрепятственно пересекали всю Грузию и попадали в зону, подконтрольную бандитам.

В деревнях скрывались раненые террористы. Их здесь лечили. На уникальных кадрах, снятых съемочной группой "Вестей недели" в 2002 году, видно, как грузинские пограничники остановили машину Красного креста. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что медики везли комплекты бинтов, пенициллина в Панкисское ущелье. Они уверяли, что оказывают помощь беженцам.

Видимо, представителям Красного Креста было все равно, что боевиков в Панкиси лечили и снова отправляли на преступные задания. Лагеря по подготовке террористов находились в труднодоступной горной местности. Взрыв в Каспийске 2002 года, в результате которого погибли 43 человек, тоже готовился в Панкисском ущелье. Здесь часто разворачивались боевые действия.

В некоторых домах до получения выкупа содержались заложники — тбилисские коммерсанты и даже иностранцы. Бандиты совершали вылазки на территорию России.

Убитый в Германии Зелимхан Хангошвили активно поддерживал связи с боевиками. В 2012 году одна из террористических группировок взяла в заложники 5 человек в окрестностях Лапанкури. Зелимхан к тому моменту сотрудничал с грузинскими спецслужбами и вместе со своим тогдашним куратором, боевиком Ахмедом Чатаевым выступил в качестве переговорщика. Сделка провалилась.

"Это закончилось столкновениями между спецслужбами Грузии и этой группой, там погибла уйма людей с обеих сторон. После этого он стал знаменит. Мне лично известно, что он работал со спецслужбами с 2009 года. То, что он участвовал во Второй чеченской войне, тоже известно", — отметил Мамука Арешидзе, директор Кавказского института стратегических исследований.

Позже выяснилось, что большая часть убитых в Лапанкури террористов приехала из Европы, где в свое время получила статус беженцев. А Хангошвили и Чатаев были хорошими знакомыми Михаила Саакашвили, который лично курировал ту спецоперацию.

"Ахмед Чатаев, к сожалению, был сотрудником спецслужб. Он получал задания от Саакашвили, обладал оперативным паспортом и от Службы безопасности ездил по разным странам в командировки с оперативными заданиями. Он работал на Саакашвили", — сказал Ираклий Сесиашвили, председатель Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии.

У Саакашвили всегда было искушение использовать воинственных кистинцев в своих аферах. К слову, в России Ахмед Чатаев давно уже находился в международном розыске, но кровожадный убийца нашел убежище в Австрии. На нем, как и на Хангошвили, — десятки убитых не только в России, но и в самой Грузии.

А в 2016-м Чатаев был одним из организаторов теракта в аэропорту Стамбула. Он направил группу смертников с бомбами в толпу пассажиров. Тогда погибли 45 человек. Еще 240 получили ранения. В 2017 году Ахмеда Чатаева в Тбилиси ликвидировали сами грузинские спецслужбы.

Очень многие боевики прекрасно себя чувствовали, да и сейчас чувствуют, в Европе. От Праги до Парижа. Многие скрывались в Турции. Поначалу Европа приютила и обласкала весь этот бандитский интернационал. Некоторые группировки контролировали продажу наркотиков, оружия, игорный бизнес, проституцию, занимались вымогательствами, печатали фальшивые доллары.

Воевали преступные кланы и между собой. Взрывали друг друга, стреляли и похищали. В 2008 году в Стамбуле из-за финансовых разборок были застрелены боевики Гаджи Эдильсултанов и Ислам Джанибеков. В России они официально считались преступниками.

В Вене в 2009-м выходцами из Чечни был убит Умар Исраилов. Россия посылала в Австрию запросы на его экстрадицию по делу о терроризме. Как писали СМИ, в 2011 году во французской Ницце в ходе криминальных разборок с участием так называемых воров в законе на бандитской сходке якобы был зарезан знакомый Шамиля Басаева Абдулла Эрзанукаев.

Но если бы европейские силовики внимательно относились к запросам своих коллег из России и выдавали особо опасных преступников, то криминальных разборок на территории Европы и других стран могли бы избежать.

Как это ни парадоксально, в случае реализации российского ордера по выдаче особо опасных преступников, возможно, остался бы жив и взорванный в Катаре Зелимхан Яндорбиев. Он — террорист, который руководил бандитским подпольем из Катара.

Но вернемся к Зелимхану Хангошвили. Несмотря на то что таких кровавых преступников в мире — единицы, в Германии он жил по поддельному паспорту на имя Торнике Кавтарашвили, спокойно перемещался по разным странам и занимался преступным промыслом.

На Кавказе у Хангошвили хватало кровников. И, по всей видимости, желающие поквитаться за старое и новое нашлись и в Европе. Одно из покушений он пережил в 2015 году в Грузии. Уехал на Украину. Там познакомился со своей второй женой. К тому моменту, по некоторым данным, грузинские власти объявили его в розыск.

Боевик прятался в Одессе. Поддерживал связь со своим старым знакомым, на тот момент губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Там же скрывались и другие бандиты из Панкисского ущелья. По словам жены, Зелимхан никогда не работал, но деньги и на переезды, и безбедную жизнь у него были.

Вдова Хангошвили Манана настаивает: к его убийству причастна Россия. О другом вероятном мотиве преступления говорить не хочет.

- Есть информация СМИ, о том он убил 60 человек на этой войне и что мстят родственники убитых.

- Это исключается, потому что есть брат моего мужа, который знаком с этим всем, он понимает, что откуда, — сказала Манана.

При этом брат погибшего Зураба Хангошвили говорит как раз обратное. К примеру, покушение в Грузии, по его мнению, могли устроить кровники, которых поддерживали грузинские спецслужбы.

"Нам обещали, что совсем скоро сообщат имена тех, кто в 2015 году совершили покушение на Зелимхана. Исходя из этого, всех родственников Зелимхана мужского пола наши кровники в Грузии будут стараться убрать. Во всем этом замешаны и грузинские спецслужбы. Они бояться мести, и потому эта угроза распространяется на меня, моих детей, на близких Зелимхана. Потому они будут преследовать нас", — сказал брат Хангошвили.

Известно, что у семьи Хангошвили противники были и в родном селе Дуиси, в окрестностях которого находились базы боевиков и матерых головорезов. Сестра убитого и вовсе заявила СМИ, что Зелимхана могли застрелить из-за борьбы кланов.

Убитый в Германии боевик участвовал в кровавых и жестоких нападениях, в результате которых погибли сотни невинных жертв. Помимо поддлельного паспорта был у Хангошвили и второй документ. По словам жены, Хангошвили в Германии чувствовал в безопасности. Так он думал до момента убийства, до 23 августа 2019 года.

Текст: "Вести недели"

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