Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

В аварии с автобусом Балахнинском районе Нижегородской области пострадали 25 пассажиров. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

13 раненых доставили в приемное отделение Балахнинской Центральной районной больницы, 12 людям медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

ДТП произошло около 16 часов в воскресенье, 15 декабря. По предварительным данным, виноват водитель, который не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и перевернулась, пишет РИА Новости.

В автобусе, по разным данным, ехали от 40 до 49 человек. Они направлялись из города Иваново в город Дзержинск.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональном минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.