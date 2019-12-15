"Вышний Волочек" наблюдает за "Россом" в Черном море

В Национальном центре управления обороной РФ в воскресенье сообщили, что передвижение американского эсминца УРО Ross контролируется силами Черноморского флота России. В частности, рядом с боевым кораблем ВМС США следует малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

Эсминец Ross (DDG 71) вошел в юго-западную часть Черного моря 15 декабря. Он вооружен ракетами-перехватчиками "Стандарт-2" и крылатыми ракетами "Томагавк".