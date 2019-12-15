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15 декабря 201921:27

Бразильская реакция. Юный вратарь отразил пенальти и шесть добиваний подряд

Marcara

Вратарь одной из детских команд бразильского клуба "Фламенго" стал настоящим героем финального матча молодежного турнира, который проходил в Бразилии. В решающей встрече он спас свою команду от поражения благодаря чудесам реакции.

В одном из эпизодов матча главный арбитр поединка назначил в ворота "Фла" пенальти, сообщает Marca. Однако юный страж ворот сохранил свои владения в неприкосновенности: сначала он отразил пенальти, а позже соперники наносили шесть ударов подряд, но каждый из них был отражен вратарем.

 

В итоге "Фламенго" стал победителем турнира, а вклад юного вратаря оценили все его партнеры по команде. После финального свистка именно голкипер оказался в центре внимания и получил поздравления с достижением.

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