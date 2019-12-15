Пожарным удалось потушить возгорание на складе с пухом в Новосибирской области

Пожарным в селе в Новосибирской области удалось потушить возгорание в здании склада с пухом. Информации о пострадавших не поступало. Об этом СМИ сообщили представители ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар на складе в селе Довольное Доволенского района вспыхнул в 18:26, напоминает агентство "Интерфакс". Как уточняется, в результате ЧП склад выгорел изнутри, частично обрушились перекрытия и кровля.

Открытое горение было ликвидировано в 21:47. В тушении пожара принимали участие 22 человека личного состава и 8 единиц специальной техники.