Велотрек. Страшный массовый завал состоялся на этапе Кубка мира

В австралийском Брисбене произошел массовый завал спортсменок на этапе Кубка мира по велотреку среди женщин. В результате столкновения из гонки выбыли свыше десяти велогонщиц – больше половины из всех принимавших участие.

Происшествие состоялось на предпоследнем круге. На одном из участков трека две женщины зацепились колесами, а так как они находились в группе преследования лидеров, то их падение спровоцировало массовый завал всех следовавших за ними соперниц.

Two racers at the UCI Track Cycling World Cup crash their bikes after clipping wheels, triggering a mass pile up of their competitors in Brisbane, Australia pic.twitter.com/NB1493Uy2t