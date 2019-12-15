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15 декабря 201923:31

Велотрек. Страшный массовый завал состоялся на этапе Кубка мира

twitter.com/SalibaJes

В австралийском Брисбене произошел массовый завал спортсменок на этапе Кубка мира по велотреку среди женщин. В результате столкновения из гонки выбыли свыше десяти велогонщиц – больше половины из всех принимавших участие.

Происшествие состоялось на предпоследнем круге. На одном из участков трека две женщины зацепились колесами, а так как они находились в группе преследования лидеров, то их падение спровоцировало массовый завал всех следовавших за ними соперниц.

В результате обошлось без серьезных повреждений спортсменок. Большая часть всех упавших велогонщиц отделалась легкими травмами, не требующих обращения в больницу.

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