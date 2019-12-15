Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи. Он заявил, что Анкара в ответ может принять резолюцию о том, что во время колонизации Америки происходил геноцид индейцев.

Эдроган назвал колонизацию Америки "позорной страницей в истории США". "Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?", — спросил он. Резолюцию о геноциде может принять турецкий парламент.

Резолюция о геноциде армян была принята сенатом конгресса тремя днями ранее, напоминает РИА Новости. Документ получил осуждение от МИДа Турции. Анкара отрицает факт геноцида армян в Османской империи в начале века и призывает провести независимое историческое исследование.