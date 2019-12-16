Член ПАСЕ предлагает привлечь республики Донбасса к "нормандскому формату"

Ульрих Оэмэ, глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ считает, что представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик необходимо подключить к диалогу с "нормандской четверкой" с целью урегулирования ситуации в Донбассе. Оэмэ планирует инициировать резолюцию по данному вопросу в ПАСЕ.

Оэмэ выразил надежду, что на январской сессии ПАСЕ получит 20 голосов, чтобы можно было инициировать резолюцию Совета Европы.

15 декабря в Минске состоялась рабочая встреча с представителями республик Донбасса – министром иностранных дел ЛНР, полпредом ЛНР на переговорах в Минске Владиславом Дейнего и главой МИД ДНР, полпредом ДНР в контактной группе Натальей Никоноровой. Посол Украины в Германии был проинформирован о подготовке такой встречи.

Наталья Никонорова отметила, что в ДНР приветствуют данную инициативу со стороны европейского сообщества, передает РИА Новости. Конфликт в Донбассе продолжается уже пять лет, и вся это время официальная информация поступает в международные структуры лишь от одной стороны конфликта – Украины. Благодаря встрече с Ульрихом Оэмэ сделан первый шаг для получения информации и от второй стороны – представителей ДНР и ЛНР.

Владислав Дейнего подчеркнул: для республик Донбасса очень важно, чтобы их мнение услышали, важно налаживать прямой диалог между Украиной и Донбассом.

Ранее лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, которая прошла 9 декабря в Париже. Согласно документы, базисом для работы в "нормандском формате" остаются Минские соглашения, к концу марта 2020 года предусмотрено разведение сил в трех новых точках в Донбассе. Также лидеры стран "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца текущего года режим прекращения огня в Донбассе. К контактной группе обратились с призывом до конца года обеспечить обмен удерживаемых лиц в Донбассе и предоставить представителям Красного Креста полный доступ ко всем удерживаемым.