Шайба Зыкова помогла "Вегасу" обыграть "Ванкувер"

Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков помог своему клубу добиться победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс". Поединок проходил на площадке "Ти-Мобайл Арена" и завершился со счетом 6:3 в пользу "Золотых рыцарей".

Зыков забросил вторую шайбу своей команды уже на десятой минуте встречи. Эта шайба стала для него первой в нынешнем сезоне НХЛ. Всего 24-летний россиянин провел на льду 12 минут 27 секунд.

Помимо Зыкова в составе "Вегаса" также забивали Ник Холден, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, а Макс Пасиоретти отметился сразу двумя шайбами. У "канадцев" забивали Элиас Петерссон, Брок Безер и Джейк Виртанен.