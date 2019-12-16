Российские хоккеисты впервые выиграли Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России возрастной категории до 18 лет стала победителем Мирового кубка вызова, проходившего в канадском Доусон-Крике. В финальном матче российские хоккеисты обыграли команду "Канада-Восток". Итоговый счет – 2:1 (ОТ).

В составе сборной России голами отличались Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин – автор победного гола в овертайме. Вратарь российской команды Егор Гуськов отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Единственную шайбу у канадцев забил Райан Александер.

🤩 Ощущение, которому нет равных! Это самые острые эмоции, это самый чистый адреналин, это победа! Мировой кубок вызова U18!

⠀#снамироссия pic.twitter.com/uRMIUloOIK — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2019

Для сборной России выигрыш Мирового кубка вызова в нынешнем сезоне стал первым в истории. Ранее российский хоккеистам трижды покорялось серебро турнира, и четырежды – бронза.

Примечательно, что Россия является единственной командой возрастом до 18 лет. Остальные участники турнира комплектуют свои команды игроками до 20 лет, сообщает телеканал "Россия 24".